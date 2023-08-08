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Общество

В России хотят наказывать не всех водителей, оставивших место ДТП

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Систему наказания для водителей, которые покинули место ДТП, необходимо пересмотреть. В новом законопроекте, который депутаты Госдумы РФ планируют рассмотреть осенью, предлагается принимать во внимание обстоятельства аварии и в соответствии с ними определять меру ответственности.

Сейчас за оставление места ДТП автомобилисту грозит лишение водительских прав на срок от года до полутора лет или административный арест до 15 суток.

По мнению депутатов, следует уточнять ответственность. Так, мера должна быть разной для тех граждан, которые намеренно уехали с места аварии, и для сделавших так случайно, например, не заметив, что стукнул чужую машину, когда покидал парковку.

Новый закон в случае его принятия усложнит урегулирование, но защитит права водителей.

«Обстоятельства действительно бывают разными, и не всегда оставление места ДТП можно считать фактором, усиливающим вину водителя. На мой взгляд, можно было бы предусмотреть особые нормы для тех, кто не снимает с себя ответственности, хочет помочь (устранить нанесенные повреждения, например), но при этом не может находиться на месте аварии. Но это детали. Если же говорить в целом, я думаю, когда такие поправки поступят, мы их обязательно поддержим», - высказался в беседе с «Парламентской газетой» депутат Госдумы, член комитета по развитию Дальнего Востока и Арктики Николай Новичков.

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