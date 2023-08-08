Школы Пензенской области активно готовят к учебному году

08.08.2023 | 13:17

В Пензенской области сейчас идет приемка образовательных организаций к новому учебному году. До 16 августа оценят готовность всех 656 учреждений: детсадов, школ, колледжей и организаций дополнительного образования.

В этом году в рамках проекта «Модернизация школьных систем образования» на федеральные средства президентской программы в регионе капитально ремонтируют 16 зданий школ. Все они готовы уже более чем на 90%.

На совещании, состоявшемся в областном правительстве во вторник, 8 августа, врио губернатора Николай Симонов напомнил, что отправлена заявка на модернизацию в течение трех лет более чем 50 школ.

«Сумма очень большая, работа проведена огромная. При этом уже сегодня надо готовиться к капремонту следующего года. Как только будет утверждено соглашение, к этой работе необходимо приступить», - подчеркнул он.

Заметно продвижение и по другим направлениям. Так, по региональному проекту «Успех каждого ребенка» в 8 учебных заведениях области обновят спортивные залы. А еще в этом году достроят три новые школы - в Пензе, Пензенском и Лунинском районах.

В 2023 году за парты сядут 136 975 детей, в том числе 13 497 впервые. Учебники школьникам выдадут бесплатно - из бюджета на это выделено более 265 млн рублей. 11-классники получат новые учебники истории.

«В настоящее время 327 школьных автобусов осуществляют подвоз более 7 500 детей, включая детей из ЛНР и ДНР. Все автобусы соответствуют требованиям технического регламента. В 2023 году за счет средств федерального бюджета в область поступает 49 школьных автобусов», - добавили в областном правительстве.