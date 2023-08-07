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Общество

+33: пензенцам назвали способы пережить жару

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По данным пензенского гидрометеоцентра, в понедельник, 7 августа, в области в большинстве районов прогнозируется жара до +33 градусов.

Региональное ГУ МЧС России объявило желтый уровень погодной опасности.

Осадков не ожидается, будет дуть слабый северо-восточный ветер.

Жара - это стресс и испытание для организма. Специалисты дали советы тем, кто плохо ее переносит. Главный из них - не выходить из дома.

Кроме того, изнывающим от высокой температуры людям рекомендуется пить много воды. Следует отказаться от газированных, сладких напитков, алкоголя.

В помещении нужно занавесить окна, включить кондиционер или вентилятор, увлажнитель воздуха, закрыть окна. Вечером, когда станет прохладнее, квартиру можно проветрить.

Также специалисты посоветовали в этот период побыть «поленом», то есть уменьшить физическую активность или же заниматься ею в помещениях с кондиционером, ранним утром. Известно, что интенсивные нагрузки при высоких температурах увеличивают риск со стороны сердечно-сосудистой системы.

«В жару, конечно, нагрузки переносятся сложнее, это стресс. Людям, склонным к гипертонии или ишемии, вообще противопоказано, так как повышается риск острого состояния, коронарного синдрома. Если такое явление наступило, если почувствовал человек какие-то лишние симптомы, колики - не ждать! У нас очень часто люди поздно обращаются за помощью, думая, что пройдет», - цитирует «Парламентская газета» заслуженного врача РФ, сенатора Владимира Круглого.

Если все-таки требуется выйти из дома, то делать это лучше в период, когда солнце не так активно: до 12:00 и после 16:00. При этом одеться нужно в светлые свободные вещи из дышащих тканей, на кожу нанести солнцезащитный крем. Не стоит забывать и про головной убор.

В жаркую погоду следует внимательно отнестись к питанию. Отказавшись от жирного, мучного, закусок с соусом, бутербродов, бургеров, люди обычно переключаются на фрукты. Однако такая пища провоцирует процессы брожения в желудочно-кишечном тракте, поэтому употреблять их советуют утром.

Кроме того, полезно есть овощи, зелень (сельдерей, укроп, петрушку). Что касается молочных продуктов, то с ними нужно быть осторожными, ведь высокая температура способствует активному размножению в них микроорганизмов. Лучше выбирать кисломолочные продукты, например кефир.

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