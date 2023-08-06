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Общество

Одну категорию безбилетников запретят высаживать из транспорта

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В России решили обеспечить безопасность в общественном транспорте людей с ограниченными возможностями здоровья. С 1 сентября 2024 года в стране начнет действовать закон, который запрещает высаживать инвалидов I группы, если они не приобрели билет.

Это коснется автомобильного транспорта и городского наземного электрического транспорта.

«Документ запрещает высаживать из транспорта инвалидов первой группы, которые едут без сопровождения, если они забыли социальную карту, не успели или не смогли оплатить проезд. Высадка таких людей из транспорта может стать причиной причинения вреда их жизни и здоровью», - пишет «Парламентская газета».

Ранее в стране запретили высаживать из транспорта детей-безбилетников до 16 лет.

Перевозчикам, нарушившим закон, грозит наказание. Водителя оштрафуют на 5 000 рублей, а кондукторов - на сумму от 20 000 до 30 000 рублей.

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