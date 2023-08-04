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Общество

За месяц в Пензенской области стало меньше обращений с укусами клещей

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В течение месяца в Пензенской области стало меньше обращений за медицинской помощью в связи с укусами клещей. Об этом говорят данные, опубликованные территориальным управлением Роспотребнадзора.

Так, с 6 по 20 июля пострадавших было 96, в том числе 22 ребенка младше 14 лет. В течение следующей недели к медикам пришли 50 человек, среди которых - 14 детей. С 21 по 27 июля укушенных было 57 (24 ребенка), а с 28 июля по 3 августа - 53 (22 ребенка).

Первый укус в этом году был зарегистрирован 20 марта. С этого времени к медикам обратились 1 246 пострадавших от укусов клещей, в том числе 432 ребенка.

Специалисты в общей сложности исследовали на зараженность возбудителями иксодового клещевого боррелиоза (ИКБ) 1 097 клещей, снятых с людей. 248 (22,6%) проб оказались положительными.

С января по июнь в регионе зарегистрировано 27 случаев заболевания ИКБ: по 1 - в Иссинском, Пензенском и Шемышейском районах, 2 - в Кузнецком районе и 22 - в Пензе.

Данные по количеству зарегистрированных случаев боррелиоза ведомство пока не озвучило.

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