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Общество

Всех, кто помогал никольчанам после урагана, решили отметить

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Людей, которые пришли на помощь жителям Никольска, пострадавшим из-за разгула стихии 29 июля, необходимо отметить.

Так считает председатель правительства Пензенской области Николай Симонов. Свою идею он озвучил на заседании в пятницу, 4 августа.

«Звонок поступил где-то в половине девятого 29 июля о том, что налетел ураган. Уже в ночь работники Пензенского пожарно-спасательного центра выехали, а утром, когда мы в 7:40 собрали оперативный штаб, связь была, заправки работали, люди уже практически приступили к ремонтным работам», - напомнил он.

Глава пензенского кабинета министров сказал всем огромное спасибо за четкую, слаженную работу.

«Поэтому энергетикам, лесникам, газовикам, спасателям - представителям всех служб надо подготовить благодарственные письма. И обязательно отметить коллег из соседних регионов, в частности Ульяновской области. Тоже людей прислали. Это здорово. Мы справились», - заключил Николай Симонов.

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Источник — фото t.me/omelnichenko
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