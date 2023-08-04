В Никольске продолжает расти число поврежденных ураганом объектов

04.08.2023 | 15:11

В пятницу, 4 августа, в правительстве Пензенской области озвучили актуальные данные о последствиях урагана, пронесшегося по Никольску 29 июля.

По словам главы района Людмилы Лининой, были повреждены коммуникации и объекты коммунальных систем, 10 заведений дошкольного и общего образования, 2 культурных учреждения, автотранспортное предприятие, колледж имени А. Д. Оболенского и здание Росгвардии.

У 32 многоквартирных домов оказались разрушены крыши, пострадали 543 частных строения. Кроме того, нанесен ущерб лесному фонду.

Благодаря помощи других районов области и соседних регионов к 1 августа удалось полностью восстановить газоснабжение, к 2-му - водоснабжение и электричество. Убирать поваленные деревья продолжают до сих пор.

«Подрядчики, которые отремонтируют многоквартирные дома и социально значимые объекты, определены. Проектно-сметная документация подготовлена практически на все объекты. На 6 из них к восстановительным работам приступят уже в субботу, 5 августа», - сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Подчеркивается, что необходимые денежные средства уже доведены.