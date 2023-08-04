Торжественные службы в честь Иоанна Оленевского состоятся в Соловцовке

04.08.2023 | 15:03

6 августа православные христиане отметят день памяти священноисповедника Иоанна Оленевского.

Митрополит Пензенский и Нижнеломовский Серафим возглавит торжественные богослужения в честь перенесения мощей святого. Они пройдут в храме преподобного Сергия Радонежского в селе Соловцовка Пензенского района.

В субботу, 5 августа, 17:00 состоится всенощное бдение продолжительностью 2,5-3 часа.

В воскресенье, 6-го числа, в 8:30 начнется Божественная литургия, которая продлится 2-2,5 часа.

«Приглашаем на торжества всех желающих», - обратились к жителям области в Пензенской епархии.

Ранее стало известно, что в Кузнецке в выходные дни пройдет V ежегодный слет молодежи «Память, традиции, единство». 6 августа его участники пройдут крестным ходом от Вознесенского собора до Николо-Покровского храма. В связи с этим с 11:00 до 12:00 ряд улиц перекроют для движения транспорта.