«МегаФон»: Жители Пензы стали больше качать, чем говорить

04.08.2023 | 13:22

Пензенская область удерживает второе место в рейтинге самых общительных регионов Поволжья. К такому выводу пришли специалисты «МегаФона», проанализировавшие обезличенные данные пользователей и выяснившие предпочтительные способы коммуникаций жителей 11 субъектов ПФО.

Опережает Пензу только соседняя Мордовия, где ежедневно абоненты оператора разговаривают по телефону более 20 минут.

Суточный среднестатистический голосовой трафик пензенцев составил в этом году 18,6 минуты, что всего на 2% меньше, чем в прошлом году. Зато интернет-активность в Пензе выросла на 12,5%.

Абоненты «МегаФона» ежемесячно скачивают 23,7 Гб видео, фото, музыки и фильмов - это соответствует среднему показателю среди таких регионов, как Нижегородская, Самарская, Саратовская области, Башкирия, Татарстан и другие крупные территории обширного края европейской части России.

Популярность мессенджеров в Пензе также растет: интернет-трафик в сервисах для обмена сообщениями увеличился почти в два раза по сравнению с 2022 годом.

«Рост мобильного интернет-трафика характерен для всей телекоммуникационной отрасти, поэтому мы продолжаем работать над развитием сети. В этом году новые базовые станции появились во всех районах Пензы, телеком-оборудование установлено в деревнях и селах пяти районов области.

В общей сложности за два летних месяца 10 тысяч сельчан получили доступ к мобильному интернету на скорости до 100 Мбит/с. Это позволяет использовать цифровые сервисы, смотреть фильмы, пересылать фото и видео и, конечно, общаться без ограничений», - отметил директор «МегаФона» в Пензенской области Сергей Гречко.

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