На ул. Кулакова и пр. Победы затруднен проезд из-за перекрытий

В Пензе на двух дорогах частично перекрыли движение транспорта.
Речь идет об улице Кулакова в районе автозаправки «Лукойл» и проспекте Победы, где затруднен проезд около дома № 16, расположенного примерно посередине между остановками «Магазин «Буратино» и «Проспект Победы».
Дороги будут частично перекрыты 3 и 4 августа.
«Это связано с проведением работ по восстановлению асфальтобетонного покрытия», - пояснили в городской администрации. Их проводит «Т Плюс».
Водителям, не желающим стоять в пробках, стоит продумать свой маршрут так, чтобы объехать названные участки.
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