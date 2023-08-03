На ул. Кулакова и пр. Победы затруднен проезд из-за перекрытий

03.08.2023 | 16:08

В Пензе на двух дорогах частично перекрыли движение транспорта.

Речь идет об улице Кулакова в районе автозаправки «Лукойл» и проспекте Победы, где затруднен проезд около дома № 16, расположенного примерно посередине между остановками «Магазин «Буратино» и «Проспект Победы».

Дороги будут частично перекрыты 3 и 4 августа.

«Это связано с проведением работ по восстановлению асфальтобетонного покрытия», - пояснили в городской администрации. Их проводит «Т Плюс».

Водителям, не желающим стоять в пробках, стоит продумать свой маршрут так, чтобы объехать названные участки.