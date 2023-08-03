Добраться из Нижнего Ломова в Наровчат станет проще

03.08.2023 | 22:04

В Пензенской области участок дороги длиной в 10 километров между двумя райцентрами - Нижним Ломовом и Наровчатом - отремонтируют почти на год раньше срока.

Дорогу включили в план ремонта в связи с многочисленными жалобами на ее плачевное состояние, поступавшими от жителей Нижнего Ломова и близлежащих сел. В связи с этим было принято решение о проведении ее ремонта с 0-го по 10-й километр.

Общая стоимость работ составила почти 280 млн рублей. Согласно госконтракту срок их окончания запланирован на июнь 2024 года. Однако благодаря финансированию по национальному проекту «Безопасные качественные дороги» процесс уже вошел в финальную стадию и завершится в августе 2023-го.

Подрядная организация закончила укладку основания дорожной одежды методом холодной регенерации, а также нижнего и верхнего слоев асфальтобетонного покрытия.

«Подходит к концу ремонт водопропускных труб. Закончено обустройство съездов с автомобильной дороги. В данный момент проводится обустройство площадки под остановочный пункт маршрутных транспортных средств», - сообщили в пресс-службе Министерства строительства и дорожного хозяйства Пензенской области.