В дачных бассейнах пензенцы могут подхватить грибок и инфекцию

02.08.2023 | 08:11

Бассейны, которые устанавливают многие жители Пензенской области на дачных участках и частных подворьях, являются питательной средой для бактерий, вирусов и грибов.

Об этом «Газете.Ru» рассказал кандидат химических наук и главный технолог BWT Андрей Васильев.

По его словам, теплая вода весьма благоприятна для размножения бактерий. В частности, в дачном бассейне может встретиться легионеллез. Эта инфекция передается при попадании грязной воды в дыхательные пути и может привести к пневмонии. Основные симптомы - затрудненное дыхание, высокая температура, слабость.

Кроме того, во влажной среде вокруг бассейнов размножаются грибки, поэтому не следует в этом месте ходить босиком. Для грибковых заболеваний характерны шелушения, гноящиеся пузырьки на коже, изменение цвета ногтей.

Люди с трещинами и ссадинами на теле рискуют подцепить пиодермию - гнойничковое кожное заболевание. Поэтому прежде, чем окунуться в бассейн, следует заклеивать раны водонепроницаемым пластырем.

«Наиболее распространено после купания в бассейне заражение различными желудочно-кишечными инфекциями. Они распространяются устойчивыми к хлору криптоспоридиями и кишечными палочками. Именно поэтому ни в коем случае нельзя глотать воду из бассейна: при попадании даже малого количества жидкости в рот риск заражения криптоспоридозом повышается», - предупредил эксперт.

Нельзя глотать воду из бассейна и из-за риска лептоспироза, переносчиком которого являются животные. В основном это грызуны, но заразить воду может и собака, которой позволяют купаться в бассейне.

Технолог рекомендовал для минимизации роста микробов в бассейне всегда принимать душ до и после купания. Это помогает удалить с тела грязь, пот и косметику.

«Ухаживать за бассейном несложно, но делать это нужно регулярно. Минимум раз в неделю измеряйте водородный показатель (pH) с помощью тестера - диапазон должен быть в пределах 7,0-7,4. Только в такой воде будут правильно работать все остальные ухаживающие средства. Необходима в бассейне и система фильтрации, а если ее нет, то обязательно химическое обеззараживание», - дал советы специалист.