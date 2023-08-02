Сетевое издание|18+|Среда|2 авг 2023|09:47
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+24oC
+25oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+22oC
+23oC
Завтра | Облачно |
 

Общество

В дачных бассейнах пензенцы могут подхватить грибок и инфекцию

Печать

Подпишитесь на Penzainform.ru


Бассейны, которые устанавливают многие жители Пензенской области на дачных участках и частных подворьях, являются питательной средой для бактерий, вирусов и грибов.

Об этом «Газете.Ru» рассказал кандидат химических наук и главный технолог BWT Андрей Васильев.

По его словам, теплая вода весьма благоприятна для размножения бактерий. В частности, в дачном бассейне может встретиться легионеллез. Эта инфекция передается при попадании грязной воды в дыхательные пути и может привести к пневмонии. Основные симптомы - затрудненное дыхание, высокая температура, слабость.

Кроме того, во влажной среде вокруг бассейнов размножаются грибки, поэтому не следует в этом месте ходить босиком. Для грибковых заболеваний характерны шелушения, гноящиеся пузырьки на коже, изменение цвета ногтей.

Люди с трещинами и ссадинами на теле рискуют подцепить пиодермию - гнойничковое кожное заболевание. Поэтому прежде, чем окунуться в бассейн, следует заклеивать раны водонепроницаемым пластырем.

«Наиболее распространено после купания в бассейне заражение различными желудочно-кишечными инфекциями. Они распространяются устойчивыми к хлору криптоспоридиями и кишечными палочками. Именно поэтому ни в коем случае нельзя глотать воду из бассейна: при попадании даже малого количества жидкости в рот риск заражения криптоспоридозом повышается», - предупредил эксперт.

Нельзя глотать воду из бассейна и из-за риска лептоспироза, переносчиком которого являются животные. В основном это грызуны, но заразить воду может и собака, которой позволяют купаться в бассейне.

Технолог рекомендовал для минимизации роста микробов в бассейне всегда принимать душ до и после купания. Это помогает удалить с тела грязь, пот и косметику.

«Ухаживать за бассейном несложно, но делать это нужно регулярно. Минимум раз в неделю измеряйте водородный показатель (pH) с помощью тестера - диапазон должен быть в пределах 7,0-7,4. Только в такой воде будут правильно работать все остальные ухаживающие средства. Необходима в бассейне и система фильтрации, а если ее нет, то обязательно химическое обеззараживание», - дал советы специалист.

▶▶ Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform ◀◀

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Источник — фото pixabay.com
0
0
0


 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440000, Россия, г. Пенза,
ул. Московская, д.11е.
Тел: 8(8412) 200-700, 8(8412) 30-36-37.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2023

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 200-700, 8(8412) 30-36-37, e-mail: editor@penzainform.ru
Копирование и использование полных материалов запрещено, частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на сайт penzainform.ru.
Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал penzainform.ru. Для читателей старше 18 лет.
Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте