«Дедовский» метод поможет быстро определить свежесть яйца

25.11.2025 | 13:30

Когда запас яиц в доме подходит к концу, и в ход идут те, что пролежали в холодильнике несколько недель, возникает закономерный вопрос – а пригодны ли они для употребления.

В таких ситуациях на помощь приходит старинный, но исключительно надежный метод, эффективность которого проверена многими поколениями россиян.

Для определения свежести продукта достаточно провести простой тест. Его принцип основан на размере воздушной камеры, которая естественным образом формируется внутри яйца. Со временем, по мере испарения влаги через пористую скорлупу, эта камера увеличивается. Чем больше свободный объем внутри, тем легче становится яйцо.

Налейте в миску или другую емкость холодную воду. Аккуратно опустите яйцо. Если оно лежит на боку на дне - яйцо является максимально свежим (до 5–7 дней).

Стоит вертикально тупым концом вверх, но не всплывает - срок хранения составляет около недели (до 10–12 дней). Оно все еще пригодно в пищу, но лучше использовать его для блюд, требующих термической обработки.

Всплывает на поверхность - продукт несвежий. Такое яйцо следует выбросить, так как его употребление может быть небезопасным.

Стоит помнить, что если вы держите яйца в дверце холодильника, они портятся значительно быстрее. Дверца подвержена наиболее резким и частым перепадам температуры, что ускоряет процесс порчи продукта. Лучшим местом является задняя часть основной полки холодильника, где температура наиболее стабильна.