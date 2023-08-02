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Общество

«Термодом» отпраздновал 25-летие фестивалем фейерверков

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«Термодом» отпраздновал юбилей: строительному холдингу исполнилось 25 лет. И по доброй традиции юбиляр сам раздавал подарки целый сезон.

Кульминацией стало 29 июля, день, когда десятки тысяч людей приехали в построенный «Термодомом» Город Спутник насладиться ярчайшим зрелищем года - фестивалем фейерверков и фаер-шоу «Огни Спутника», впервые прошедшими при поддержке нацпроекта «Туризм и индустрия гостеприимства».

Поздравления звучали и со сцены фонтанной площади, и со всех концов набережной Спутника.

Жители благодарили за заботу, партнеры - за долгие годы плодотворного сотрудничества, а гости Спутника - за организацию масштабного мероприятия.

«Огни Спутника» - межрегиональный фестиваль. В 2023 году он прошел в четвертый раз, но впервые длился целую неделю, объединив и пиротехников, и фаерщиков.

В ярком часовом финале победила команда пиротехников из Калуги.

Это было незабываемо для всех. Не случайно слоган праздника звучал так: «25 лет с вами. Всегда с вами».

Редакция PenzaInform.ru также поздравляет строительный холдинг «Термодом» с 25-летием. Ваша работа по преображению Пензенской области не нуждается в лишних словах - ее видно. Благодаря вам десятки тысяч людей обрели жилье. Желаем продолжать в том же духе!

Реклама. Заказчик - ООО «Термодом-Трейд», сайт termodom-pnz.ru.

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