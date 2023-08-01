В Пензенской области за 3 дня выявили 6 000 нарушений ПДД

01.08.2023 | 13:58

В Пензенской области за 3 дня, с 29 по 31 июля, выявили более 6 000 нарушений правил дорожного движения. Итоги проверок на дорогах подвели в Госавтоинспекции.

В результате рейдов задержали 51 пьяного водителя, причем 6 совершили нарушение повторно в течение года. Кроме того, остановлено 45 человек, не имевших права управлять транспортом, и 11 лишенных удостоверений.

Также к административной ответственности привлечено 70 мотоциклистов, из них 2 - за пьяную езду, а 21 - за вождение без прав.

«Осуществлялась работа по предупреждению ДТП, связанных с выездом на сторону дороги, предназначенную для встречного движения. За подобное нарушение привлечено 11 водителей», - сообщила старший инспектор по пропаганде УГИБДД УМВД России по Пензенской области Алина Романкова.

В Госавтоинспекции в очередной раз напомнили о важности ответственного поведения за рулем.

«Уважаемые участники дорожного движения, соблюдение правил ПДД - это в первую очередь залог вашей безопасности на дороге», - обратилась к пензенцам Алина Романкова.