Пострадали 2 школы: соцобъектам в Никольске нанесен ущерб на 31 млн

31.07.2023 | 12:50

Во время урагана в Никольске серьезно пострадала социальная инфраструктура. Об этом председатель правительства Пензенской области Николай Симонов сообщил на заседании в понедельник, 31 июля.

«По предварительным данным, ущерб по социально значимым объектам составил свыше 31 млн рублей», - уточнили в пресс-службе органа исполнительной власти.

Симонов подчеркнул, что особое внимание надо обратить на восстановление двух школ, пострадавших из-за разгула стихии.

Ранее сообщалось, что ущерб также нанесен 32 многоквартирным зданиям (5 из них остались вообще без крыши), а также 208 индивидуальным жилым домам.

Потерпевшими оказались в общей сложности 3 710 человек, но эти данные предварительные, информация по разрушениям до сих пор уточняется.