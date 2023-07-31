Пострадали 2 школы: соцобъектам в Никольске нанесен ущерб на 31 млн

Во время урагана в Никольске серьезно пострадала социальная инфраструктура. Об этом председатель правительства Пензенской области Николай Симонов сообщил на заседании в понедельник, 31 июля.
«По предварительным данным, ущерб по социально значимым объектам составил свыше 31 млн рублей», - уточнили в пресс-службе органа исполнительной власти.
Симонов подчеркнул, что особое внимание надо обратить на восстановление двух школ, пострадавших из-за разгула стихии.
Ранее сообщалось, что ущерб также нанесен 32 многоквартирным зданиям (5 из них остались вообще без крыши), а также 208 индивидуальным жилым домам.
Потерпевшими оказались в общей сложности 3 710 человек, но эти данные предварительные, информация по разрушениям до сих пор уточняется.
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