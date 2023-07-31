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Общество

С 5 многоквартирных домов в Никольске полностью снесло крыши

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В понедельник, 31 июля, в правительстве Пензенской области озвучили новые данные об ущербе, нанесенном никольчанам стихией. Цифры по-прежнему предварительные, но убытки уже названы колоссальными.

«По информации на сегодня, пострадали 32 многоквартирных дома, 5 из них - полностью без крыши. Это около 3 100 жителей 1 268 квартир, 208 индивидуальных жилых домов, где проживает 610 человек», - сообщила пресс-служба со ссылкой на председателя правительства Николая Симонова.

Информация все еще уточняется, сейчас завершается адресный опрос населения. Заявки на восстановление поврежденных домов через контакт-центр подали 500 человек.

«Никольск был обесточен, жители остались не только без электричества, но и без воды, без газа», - отметил Симонов, который выезжал на место.

По сообщению главы Никольского района Людмилы Лининой, на утро понедельника водоснабжение в Никольске восстановлено полностью, но две скважины еще работают от генераторов. Газ подается почти в полном объеме, электроэнергией пока обеспечено 65% населения. С улиц продолжают убирать поваленные ураганом деревья.

«Подачу основных ресурсов в Никольске должны восстановить сегодня», - заявил глава кабмина.

Эффективность оказания помощи населению контролирует прокуратура.

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Источник — фото epp.genproc.gov.ru/web/proc_58
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