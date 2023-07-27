Пензенцы с редким заболеванием получат выплаты на продукты

27.07.2023 | 10:20

В Пензенской области 59 человек, страдающих фенилкетонурией, не получают бесплатно необходимые им безбелковые продукты. Среди них - 42 ребенка.

Этот факт выявила региональная прокуратура при проверке исполнения законодательства об охране здоровья детей.

Фенилкетонурия - это редкое наследственное заболевание, связанное с нарушением обмена веществ. Люди с фенилкетонурией не усваивают одну из аминокислот белка и вынуждены всю жизнь соблюдать строжайшую диету, им нельзя есть большинство продуктов.

Выяснилось, что в Пензенской области вообще отсутствует механизм реализации прав таких граждан на получение помощи в гарантированном государством объеме.

А вот в других регионах - Республике Башкортостан, Кировской, Липецкой, Саратовской областях - пациентам с фенилкетонурией предоставляется «продуктовая корзина» или компенсационные выплаты для самостоятельного приобретения безбелковых продуктов.

В Камчатском крае, Костромской и Новгородской областях обеспечение такими продуктами предусмотрено территориальными программами государственных гарантий.

«Прокуратура области внесла представление председателю регионального правительства.

По результатам его рассмотрения принято решение ввести компенсационную выплату. Министерству здравоохранения области поручено разработать соответствующие нормативные правовые акты, определив объем затрат регионального бюджета», - сообщила старший помощник прокурора Пензенской области Светлана Артамонова.

Ранее прокурорская проверка обнаружила, что в ряде образовательных организаций Пензенской области не предусмотрено отдельное меню для воспитанников с фенилкетонурией. Родителям приходится самим исключать из питания детей блюда, содержащие белок.