В школах Пензенской области игнорировали нужды больных детей

22.03.2023 | 09:51

Органы прокуратуры Пензенской области в очередной раз выявили нарушения при контроле качества питания в школах и детских садах. Проверяющие побывали в учреждениях образования Городищенского, Колышлейского, Кузнецкого, Лопатинского, Никольского, Сердобского, Земетчинского, Бессоновского, Башмаковского районов, Кузнецке и Пензе.

Нарушения нашли разные. Так, оказалось, что в Железнодорожном районе областного центра в учреждении не следили за тем, чтобы работники пищеблока проходили периодический медосмотр.

В Городищенском районе детям давали мясные сырокопченые изделия и колбасу.

В Земетчинском в одной из школ для учащихся 5-11-х классов был организован только обед, а помещение столовой находится в таком состоянии, что нельзя качественно провести уборку. Также там неправильно хранили продукты.

Аналогичные нарушения нашли в школе пгт Башмаково.

В Городищенском, Колышлейском, Кузнецком, Лопатинском, Никольском и Сердобском районах в учреждениях образования принимали животноводческую продукцию без маркировки и сухофрукты, фрукты, овощи без необходимых документов.

«Особое внимание прокурорами уделено организации безбелкового питания для детей, страдающих фенилкетонурией», - сообщила старший помощник прокурора области Светлана Артамонова.

Фенилкетонурия - это редкое наследственное заболевание, связанное с нарушением обмена веществ. Люди с фенилкетонурией не усваивают одну из аминокислот белка и вынуждены всю жизнь соблюдать строжайшую диету, им нельзя есть большинство продуктов.

Оказалось, что в Кузнецке и Бессоновском районе рядом образовательных организаций отдельное меню для воспитанников с пищевыми особенностями не разработано. Родителям приходится самим исключать из питания детей блюда, содержащие белок.

«По инициативе прокуроров виновные лица привлечены к дисциплинарной и административной ответственности. Устранение выявленных нарушений законодательства и обеспечение прав детей контролируется», - добавила Светлана Артамонова.