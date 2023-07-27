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Общество

Мэрия Пензы озвучила свою позицию по бане на ул. Циолковского

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Муниципальная баня на улице Циолковского в Пензе продолжит работать, о ее закрытии речи не идет. Об этом мэрия заявила вечером в среду, 26 июля.

«В администрации города не поднимался этот вопрос, не принималось решений по закрытию бани и не было соответствующих протокольных поручений. Предприятие работает и продолжит функционировать в прежнем режиме», - подчеркнули в органе местного самоуправления.

Ранее в сетевое издание «ПензаИнформ» обратилась горожанка Анастасия, рассказавшая, что по Заводскому району распространяются слухи о закрытии и сносе бани, а также рынка, расположенных рядом, чтобы на их месте якобы построить дом.

«В нашем районе много ветхих домов, пусть сносят их. Пример - Беляева, 13, уходит под землю», - высказалась тогда горожанка.

Людей возмутило закрытие рынка, они начали собирать подписи за его сохранение. Глава Пензы Александр Басенко отреагировал на обращения жителей Заводского района и поручил

организовать на Циолковского, 23, муниципальную ярмарку.

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