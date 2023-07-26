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Общество

В ЖК «Парк Рояль» осталось всего 4 квартиры с панорамными лоджиями

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Строительство жилого комплекса «Парк Рояль» от холдинга «Термодом» подходит к концу. Сдача дома состоится уже в 2023 году.

Ремонт тоже не займет много времени у покупателей, ведь все квартиры продаются с предчистовой отделкой, а значит, самые трудозатратные, черновые работы (возведение перегородок, стяжка пола, выравнивание, грунтовка, штукатурка стен и т. д.) будут выполнены.

Останется самое приятное - выбирать дизайн, цветовую гамму финишных отделочных материалов.

И все это - в современном Арбекове, районе, где развита социальная и развлекательная инфраструктура, а широкие проспекты позволяют быстро передвигаться в любом направлении.

Свободных квартир с каждым днем все меньше. Например, вот таких двухкомнатных с шикарными лоджиями - всего четыре. Об этом и других интересных вариантах расскажут менеджеры офисов продаж холдинга. Телефон 28-28-20 (или *2820, звонок с мобильного бесплатный). Сайт termodom-pnz.ru.

Застройщик - ООО «СЗ «Парк Рояль». Проектные декларации на сайте https://наш.дом.рф.

Реклама. Заказчик - ООО «Термодом-Трейд», сайт termodom-pnz.ru.

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