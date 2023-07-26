Корь: 24 семьи из числа контактных остаются под наблюдением

26.07.2023 | 12:18

Ситуация с корью в Пензенской области стала относительно стабильной. Так ее в среду, 26 июля, охарактеризовало региональное министерство здравоохранения.

За минувшие сутки заболевание выявили у еще одного взрослого человека. Таким образом, общее число случаев теперь равняется 79.

70 заболевших (в том числе 63 ребенка) уже выздоровели, одного пациента положили в стационар, 8 (из них 7 - дети) остаются на амбулаторном лечении.

«Под наблюдением находятся 24 семьи из числа контактных», - уточнили в пресс-службе областного минздрава.

Накануне в региональном управлении Роспотребнадзора заявили, что в Средней Елюзани, где выявлен очаг заболеваемости, продолжаются подворные обходы населения, привиты 815 жителей, в том числе 246 детей.