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Общество

В Средней Елюзани продолжаются подворные обходы населения

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В селе Средняя Елюзань Городищенского района, где в конце июня зафиксировали вспышку кори, привили 815 жителей, в том числе 246 детей.

Об этом во вторник, 25 июля, со ссылкой на уточненные данные подчищающей иммунизации сообщило региональное управление Роспотребнадзора.

«На период проведения профилактических и противоэпидемических мероприятий в Средней Елюзани введен масочный режим и отменены массовые мероприятия, продолжается информирование населения о мерах профилактики. В селе продолжаются подворные обходы населения», - отметили специалисты.

Уточняется, что в очаге заболевания за все время было зарегистрировано 78 случаев подозрения на корь: 48 пациентам потребовалась госпитализация, 30 лечились амбулаторно.

По информации областного минздрава, 68 человек уже выздоровели, оставшиеся 10 получают лечение на дому.

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