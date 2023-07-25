В Средней Елюзани продолжаются подворные обходы населения

25.07.2023 | 20:59

В селе Средняя Елюзань Городищенского района, где в конце июня зафиксировали вспышку кори, привили 815 жителей, в том числе 246 детей.

Об этом во вторник, 25 июля, со ссылкой на уточненные данные подчищающей иммунизации сообщило региональное управление Роспотребнадзора.

«На период проведения профилактических и противоэпидемических мероприятий в Средней Елюзани введен масочный режим и отменены массовые мероприятия, продолжается информирование населения о мерах профилактики. В селе продолжаются подворные обходы населения», - отметили специалисты.

Уточняется, что в очаге заболевания за все время было зарегистрировано 78 случаев подозрения на корь: 48 пациентам потребовалась госпитализация, 30 лечились амбулаторно.

По информации областного минздрава, 68 человек уже выздоровели, оставшиеся 10 получают лечение на дому.