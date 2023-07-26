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Общество

До начала августа: глава Кузнецка высказался о ситуации с ГВС

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В среду, 26 июля, глава Кузнецка Сергей Златогорский проинформировал горожан о ситуации с горячей водой.

«На ТЭЦ-3 продолжаются работы по ремонту главного источника теплоснабжения - турбины. Как и планировалось, с 20 июля начаты работы по установке подшипников и ротора в корпус турбины.

С 25 июля силами подрядной организации проводятся работы по монтажу подшипников, замеру зазоров, шабрению подшипников скольжения. Сегодня завершается сборка блока регулирования, подгонки колодок опорных подшипников», - рассказал он на своих страницах в соцсетях.

Подрядчик заверяет, что закончит до начала августа.

Параллельно заполняются сети теплоснабжения, уточнил Златогорский.

Подачу горячей воды в Кузнецке остановили 19 июня. В качестве причин указывали капитальный ремонт турбины и магистрального участка трубопровода на улице Рабочей. Первоначально воду планировали вернуть 3 июля, однако ресурсники оговаривали: ремонт может продлиться дольше, чем намечено. Так и случилось, и срок уже переносили на 17-е число. Но не уложились и в этот раз. Ресурс пообещали вернуть 1 августа, но местные жители боятся, что процесс растянется до осени.

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