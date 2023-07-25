Оператор билайн рассказал, кто чаще всего любуется «Тарханами»

25.07.2023 | 17:01

С каждым годом все больше россиян посещают Пензенскую область, чтобы побывать в Тарханах - усадьбе, в которой один из знаковых русских поэтов Михаил Лермонтов провел первую половину своей жизни и где нашел свой последний приют.

Самыми ярыми любителями его творчества можно назвать жителей Белгородской, Брянской, Воронежской, Липецкой, Московской, Пензенской, Саратовской и Тамбовской областей, а также республик Татарстан и Чувашия.

По данным мобильного оператора билайн, именно туристы из этих регионов чаще остальных совершают путешествие в село Лермонтово, чтобы своими глазами увидеть место, где прошли детские и отроческие годы поэта, воспоминания о которых он пронес через всю жизнь и сделал бессмертными в своих художественных произведениях.

Оказавшись в этой живописной дворянской усадьбе с тенистым парком и тихими прудами, конечно, захочется поделиться своими впечатлениями с родными и друзьями - отправить фотографии или поговорить по видеосвязи. Только за год* клиенты билайна потратили здесь почти 180 000 гигабайт мобильного интернет-трафика, что эквивалентно 153 млн загруженных фото в социальные сети или более чем 9 млн видеороликов.

Учитывая столь высокую популярность «Тархан» и их притягательность для жителей регионов, в конце прошлого года оператор провел технические работы на сети вблизи усадьбы. Благодаря рефармингу, или перераспределению частот в диапазоне LTE 2100, на территории музейного комплекса выросли средние скорости мобильного интернета, и теперь клиенты билайна, отправляясь в путь, могут проложить маршрут, используя онлайн-карты, оперативно найти нужную информацию в Сети или быстро связаться с близкими.

«Тарханы - это одна из главных жемчужин нашей области, которая ежегодно привлекает тысячи туристов из разных уголков страны. А с наступлением отпускного сезона количество желающих проникнуться духом прошлой эпохи и увидеть мир таким, каким его видел в свое время Михаил Лермонтов, увеличивается в разы. Так, именно на июнь-июль приходится пик потребления интернет-трафика. Поэтому мы заранее провели все необходимые технические улучшения на сети, чтобы наши клиенты могли комфортно пользоваться мобильными сервисами даже в степных просторах, в окружении которых располагается усадьба», - отметил директор пензенского отделения Антон Тайдонов.

*В тексте используются внутренние данные ПАО «ВымпелКом» за июнь 2022 - июнь 2023 гг.

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