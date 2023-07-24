Жители «Жемчужного» поздравили «Термодом» с днем рождения

24.07.2023 | 16:31

«Термодом» продолжает делать приятные подарки по случаю своего 25-летия жителям построенных холдингом комплексов. В воскресенье, 16 июля, праздник собрал во дворе обладателей квартир в ЖК «Жемчужный» в Пензе.

Юбиляр приготовил двухчасовую программу развлечений для взрослых и детей в лучших традициях этого лета - с пенной дискотекой, тимбилдингом, красками холи, угощениями и подарками.

«Конечно, хочется поздравить строительный холдинг, подаривший нам замечательный дом! Желаем «Термодому» успехов на протяжении еще многих-многих лет. Это настолько надежный и проверенный застройщик, что я уверен: и через 25 лет мы с детьми и внуками соберемся во дворе и вот так же здорово проведем время, отмечая его 50-летие», - поздравил «Термодом» житель Андрей Сергеев.

Праздничные мероприятия по случаю дня рождения холдинга продолжатся в июле и августе - во дворах Города Спутника.

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