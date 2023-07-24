В Пензе возле недавно высаженных лип появились побеги борщевика

24.07.2023 | 11:20

В Пензе вместе с липами был высажен борщевик. К такому выводу пришли неравнодушные горожане, осмотревшие приствольные круги недавно появившихся деревьев.

К качестве доказательства своих слов люди выкладывают в соцсеть «ВКонтакте» фото и видео.

Сначала пензенцы заметили борщевик в «Могилевском дворике» на проспекте Строителей, затем и в центре города.

«Побеги борщевика были обнаружены на ул. Кирова, напротив домов 67, 69, 71. Увы, скорее всего, масштабы бедствия не ограничиваются вышеперечисленными локациями», - сообщили люди 19 июля.

«Недавно напротив пр. Строителей, 37, была высажена 21 липа. В приствольном круге 6 из них уже виднеются ростки борщевика. С учетом ряда факторов, включая размах, с которым Пензавтодор высадил борщевик, знаете, о чем это говорит? О надвигающейся экологической катастрофе», - делятся горожане.

На улице Володарского пензенцы нашли борщевик почти на всем ее протяжении - начиная от района гимназии № 4 и до стоматологической поликлиники в доме № 69.

На 20 июля пензенцы называли уже 6 мест, где обнаружили борщевик: ул. Кирова, Володарского, несколько точек на пр. Строителей, пр. Победы.

Управление ЖКХ г. Пензы заметило сигналы горожан в соцсети и сообщило, что в адрес подрядной организации направлена информация о приведении саженцев в порядок. Под этим подразумевается прополка. Работу обещают выполнить до конца текущей недели (24.07-30.07).

Горожане обратили внимание, что высаженные деревья были привезены из питомника, и задались вопросом, как такое могло произойти. «И за сколько в реальности были куплены саженцы, которым с таким-то довеском грош цена?» - спросил один из горожан.

На этот вопрос управление ЖКХ отвечать не стало.

Чтобы обжечься борщевиком, достаточно потрогать его. Пострадавшим нужно как можно быстрее промыть пораженное место водой с мылом и нанести на кожу что-нибудь с ментолом - хотя бы зубную пасту. Кроме того, специалисты советуют делать примочки из охлажденного крепкого непакетированного черного чая, применять антигистаминные препараты, мази на основе цинка, пантенол.