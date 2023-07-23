Пензенцам напомнили, что нужно переоформить детское пособие

23.07.2023 | 12:39

В Социальном фонде России рассказали, что делать, если подходит к концу годовой период назначения выплат на детей от 3 до 7 лет или от 8 до 17 лет. В таком случае пора подавать заявление на единое пособие.

«При истечении прошлого периода в августе 2023 года новое заявление нужно подавать уже в июле! В этом случае будут учитываться ваши доходы с 1 июня 2022-го по 31 мая 2023 года», - пояснили специалисты фонда.

Уточняется, что размер ежемесячного пособия зависит от доходов заявителя и его супруга за 12 месяцев. Под доходом подразумеваются зарплата, пенсия, стипендия, социальные выплаты, средства, получаемые с вкладов, и др.

Если месяц подачи заявления - август 2023-го, то учитываются доходы за период с июля 2022-го по июнь 2023-го; если сентябрь, то с августа 2022-го по июль 2023-го; если октябрь, то с сентября 2022-го по август 2023-го; если ноябрь, то с октября 2022-го по сентябрь 2023-го; если декабрь, то с ноября 2022-го по октябрь 2023-го.

«Напоминаем, что с 1 января 2023 года единое пособие объединило в себе выплаты на первого и третьего или последующего ребенка до 3 лет, а также от 3 до 7 и от 8 до 17 лет. Выплата назначается также сроком на один год», - обратился Соцфонд к населению.