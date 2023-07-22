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Общество

С 1 октября дачников ждут изменения в управлении имуществом

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С 1 октября 2023 году вступают в силу поправки в Гражданский кодекс, которые вводят новый порядок распоряжения общим имуществом в садово некоммерческих товариществах. По словам депутата Госдумы, председателя Союза дачников Подмосковья Никиты Чаплина, теперь запрещено приватизировать общее имущество в садовых товариществах.

По мнению парламентария, внесенные поправки снизят напряженность между дачниками и сократит количество споров. Чаплин рассказал, что участились обращения от садоводов о том, что происходит «раскол» в СНТ.

«Например, когда 2/3 садоводов решают продать детские качели, не соблюдая интересы тех садоводов, где маленькие дети еще не выросли», - добавил депутат.

Новый закон запретит это делать без единогласного решения всех членов СНТ.

«Теперь собственники вправе запрашивать у правления СНТ полную информацию о содержании общего имущества (например, ремонт дороги, которая находится на балансе). Если собственнику дачи покажется, что цены завышены, то он может потребовать объяснений от правления СНТ и дело даже может дойти до суда», - подчеркнул Чаплин в интервью «Российской газете».

Также поправки запрещают передачу имущества третьим лицам, исключение - решение всех членов товарищества, но в том случае, если это не противоречит закону.

«В целом, все по аналогии с многоквартирными домами: лестница, кладовки и другие помещения являются общедомовым имуществом», - уточнил Чаплин.

Еще одно важное изменение - товарищество вправе определять допуск к общему имуществу, в том числе прописывать допуск посторонних.

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Источник — rg.ru
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