Назван загородный лагерь, где в 2024 году возведут три новых корпуса

21.07.2023 | 11:17

В 2024 году Пензенская область продолжит участие в программе установки быстровозводимых конструкций в детских оздоровительных лагерях, что позволит увеличить количество юных отдыхающих.

Об этом рассказал министр образования Александр Комаров на сессии Законодательного собрания, состоявшейся в пятницу, 21 июля.

По его словам, по согласованию с Министерством просвещения РФ будет выделены средства на три таких корпуса.

«В 2022 году был возрожден лагерь «Меридиан». В следующем году в нем будут проходить всероссийские соревнования. На базе этого лагеря будут возведены три конструкции на 150 человек. За четыре смены они позволят дополнительно принять 600 человек», - пояснил министр.

Он добавил, что сумма, направленная на эти цели, составит 130 млн рублей.

В 2023 году новые модульные корпуса открылись в «Юности» и санатории «Надежда», который летом тоже действует как детский лагерь.