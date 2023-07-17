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Общество

ЖК «Новелла»: 4 причины купить квартиру рядом с парком

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Выбирая жилье, можно ориентироваться на разные критерии: транспортную доступность, наличие культурных объектов вблизи, магазинов в шаговой доступности, количество зелени рядом с домом. Вот четыре причины, почему стоит остановить взгляд на квартире с парком по соседству.

Во-первых, вести здоровый образ жизни станет проще. Чтобы устроить пробежку, покататься на велосипеде, не нужно ехать далеко. До готовой площадки для спорта в окружении зелени всего 2 минуты.

Во-вторых, под боком окажется место для неспешных прогулок. Молодые мамы подтвердят: все время ходить кругами вокруг дома с коляской - то еще удовольствие. В парке масса дорожек для прогулок, можно менять маршруты.

В-третьих, в жизни станет меньше стресса. Ученые Мичиганского университета отмечают, что прогулки по зеленому лесу или парку снижают уровень кортизола в организме.

В-четвертых, у квартиры рядом с парком будет лучшая стоимость при перепродаже. Преимущества такого расположения оценят многие, так что продажа квартиры при необходимости будет быстрой и выгодной.

Дома ЖК «Новелла» - в двух минутах от Комсомольского парка. И здесь еще остались свободные квартиры с предчистовой отделкой. Узнать подробности можно по телефону офиса продаж холдинга «Термодом» 28-28-28.

Застройщики ЖК «Новелла» - ООО СЗ «Новэлла-1», «Новэлла-2», «Новэлла-3» и ООО СЗ «Термодом-групп». Проектные декларации на наш.дом.рф.

Реклама. Заказчик - ООО «Термодом-Трейд», сайт termodom-pnz.ru.

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