Глава Кузнецка объяснил отсутствие пляжа фразой «Меня ж посодют!»

17.07.2023 | 16:03

В Кузнецке не иссякает поток жалоб на отсутствие мест для купания. Жители хотят иметь благоустроенный пляж на реке Труев, но организовать его нельзя.

Глава города Сергей Златогорский неоднократно объяснял суть сложившейся ситуации, на совещании в понедельник, 17 июля, он сделал это еще раз.

«Никакого пляжа там быть не может. Первый вопрос при организации пляжа - это качество воды. Качественной воды там быть не может в принципе: это проточная вода, идущая через несколько населенных пунктов. В советское время где только ни купались, сейчас нет качественной воды - никакой зоны отдыха. С этим действительно проблемы.

Этот вопрос нерешаем в принципе. Как я там могу организовывать какую-то купальню? Меня ж посодют! В округе города есть зоны отдыха, которые функционируют легально, я так понимаю, у них все как положено. Вот надо этим пользоваться. Ну не повезло городу: нет ни реки нормальной, ни какого-то водоема приличного», - констатировал Златогорский.

Но выход, по его словам, найти можно.

«Единственное - Долгушино. Посмотрите: если там вода хорошая, то надо легализовывать водоем, легализовывать защитное сооружение. Это тоже небыстро и недешево, но потихонечку там что-то формировать надо, если там вода позволяет. Изучите вопрос», - поручил глава города подчиненным.