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Общество

На Калинина пензенцы почувствовали себя плохо из-за газа и лишились его

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В Пензе жителям дома № 102 на улице Калинина стало плохо от газа. Специалисты перекрыли подачу ресурса.

ЧП случилось 8 июля.

«Уже 13-е число, и газа до сих пор нет (соответственно горячей воды тоже)», - пожаловалась пензячка Екатерина на странице губернатора в соцсети «ВКонтакте».

Она добавила, что жильцы дома обращались и в управляющую компанию, и в ресурсоснабжающую организацию, однако проблема не решается.

На сообщение Екатерины отреагировал представитель регионального правительства. Из его ответа следует, что подача газа в дом не возобновится, пока не будут проверены дымоходы и вентиляционные каналы.

«Надлежащее содержание дымовых и вентиляционных каналов обеспечивается в многоквартирных домах путем проверки состояния и функционирования дымовых и вентиляционных каналов, при необходимости их очистки и (или) ремонта лицами, ответственными за содержание общего имущества в многоквартирном доме, либо путем заключения договора об их проверке, а также при необходимости об очистке и (или) о ремонте с организацией, осуществляющей указанные работы», - пояснили женщине.

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