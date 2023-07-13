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Общество

В Пензенской области в четверг будет холоднее, чем в среду

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В четверг, 13 июля, в Пензенской области дневная температура будет ниже, чем 12-го числа. Об этом предупредили синоптики регионального гидрометеоцентра.

Утром термометр покажет +11…+15 градусов. Облачно с прояснениями. Пензенцам лучше захватить с собой зонт, так как возможны осадки.

Днем температура поднимется до +16…+19. Синоптики обещают умеренный западный ветер, а также переменную облачность.

Вечером и ночью вероятен дождь, местами ливень. Температура опустится до +12…+15 градусов.

Пока жителям области не стоит ожидать возвращения летней погоды. В пятницу прогнозируются примерно те же температуры, а также осадки.

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