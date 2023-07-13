В Пензе иностранцев от кори готовы прививать только платно

13.07.2023 | 20:32

В четверг, 13 июля, заместитель главы администрации Пензы Сергей Волков встретился с представителями национально-культурных автономий. Одним из обсуждаемых вопросов стала вакцинация граждан других государств от кори.

«Местную Узбекскую национально-культурную автономию города представил Сатимбай Бердиев, Таджикский НК центр - Олимджон Шеров, региональное отделение общероссийской общественной организации Союз армян России - Сеник Саакян, Содружество азербайджанцев Пензенской области - Ровшан Бабаев. На встречу также пригласили работодателей, трудоустраивающих граждан других государств», - уточнили в мэрии.

Необходимость вакцинирования мигрантов возникла в связи со вспышкой кори в регионе. Помимо Средней Елюзани, заболевание зафиксировано в таких населенных пунктах, как Неверкино, Шемышейка, Кузнецк и Пенза.

По данным на 13 июля, с подозрением на корь выявлено 64 человека.

Однако если для граждан России прививка от кори бесплатная, то иностранцам ее делают только за деньги. Оплатить процедуру может работодатель, отметили в мэрии.