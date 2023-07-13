В Пензенской области расширяется круг распространения кори

13.07.2023 | 11:59

Корь продолжает распространяться по Пензенской области. Помимо Средней Елюзани, заболевание зафиксировано в таких населенных пунктах, как Неверкино, Шемышейка, Кузнецк и Пенза.

«По данным на 13 июля, в Средней Елюзани с подозрением на корь выявлено 64 человека. В стационаре находятся 32 человека, на амбулаторном лечении 18 человек, выздоровело 14», - уточнили в пресс-службе регионального минздрава.

Медики напомнили, что корь - вирусное заболевание, которое передается воздушно-капельным путем.

«Восприимчивость к кори очень высокая. Заражаются практически все незащищенные лица, имевшие хотя бы кратковременный контакт с больным корью. От одного заболевшего могут заразиться до 20 контактировавших с ним человек», - добавили в пресс-службе.

Ранее сообщалось, что корь вышла за границы Средней Елюзани, но дальнейшего распространения не произошло. Два человека из числа контактных выехали оттуда в Пензу и Кузнецк, во время изоляции у них появились симптомы кори.

Накануне минздрав заявил о пике первой волны и дальнейшем росте числа пациентов.