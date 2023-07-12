Пензенцев приглашают в парк и на аллею проверить сахар и холестерин

Весь июль пензенцы в Детском парке имени Ульяновых и на Олимпийской аллее смогут пройти обследование и получить консультации специалистов по медицинской профилактике.
У взрослых будет возможность узнать уровень глюкозы и холестерина в крови, индекс массы тела и рекомендации по коррекции образа жизни.
На площадке для детей педиатр оценит состояние здоровья каждого ребенка и даст консультацию.
Также пензенцам покажут комплекс упражнений для утренней гимнастики. Для юных горожан проведут мастер-класс по правильному уходу за ротовой полостью.
«Площадки работают по четвергам и пятницам с 12:00 до 15:00. В четверг, 13 июля, мероприятие пройдет в Детском парке. В пятницу, 14 июля, - на Олимпийской аллее (вход со стороны парка «Союз»)», - сообщили в областном минздраве.
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