Пензенцев приглашают в парк и на аллею проверить сахар и холестерин

12.07.2023 | 10:01

Весь июль пензенцы в Детском парке имени Ульяновых и на Олимпийской аллее смогут пройти обследование и получить консультации специалистов по медицинской профилактике.

У взрослых будет возможность узнать уровень глюкозы и холестерина в крови, индекс массы тела и рекомендации по коррекции образа жизни.

На площадке для детей педиатр оценит состояние здоровья каждого ребенка и даст консультацию.

Также пензенцам покажут комплекс упражнений для утренней гимнастики. Для юных горожан проведут мастер-класс по правильному уходу за ротовой полостью.

«Площадки работают по четвергам и пятницам с 12:00 до 15:00. В четверг, 13 июля, мероприятие пройдет в Детском парке. В пятницу, 14 июля, - на Олимпийской аллее (вход со стороны парка «Союз»)», - сообщили в областном минздраве.