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Общество

Пензенцев беспокоит состояние аттракционов в парке им. Белинского

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Очередное ЧП, случившееся в одном из российских парков аттракционов, встревожило пензенцев, посещающих аналогичные зоны отдыха в своем регионе.

На минувшей неделе в Московской области с детского аттракциона, похожего на американские горки, вылетела кабинка со школьницами. Травмы получили две 15-летние девочки, их госпитализировали.

Такое развлечение есть и в Центральном парке культуры и отдыха имени В. Г. Белинского в Пензе.

«В связи с участившимися случаями падения разных видов аттракционов с детьми хотелось бы узнать, когда у нас в городе проводилась последняя проверка в парке им. Белинского? И какая гарантия безопасности?» - поинтересовалась пользовательница Елена Б. на странице губернатора во «ВКонтакте».

Представитель городской администрации заверил, что все муниципальные аттракционы проходят проверку ежедневно до начала работы парка.

«Ежегодно они проходят техническое освидетельствование и обследование на исправность специализированной испытательной лабораторией, прошедшей аккредитацию на федеральном уровне. Аттракционы, подлежащие регистрации, зарегистрированы. Вновь приобретенные находятся на регистрации в Гостехнадзоре. То есть все аттракционы безопасны и зарегистрированы в соответствии с законом», - говорится в ответе.

В мае этого года директор парка Елена Савельева сообщила, что четыре аттракциона не прошли регистрацию в органах Гостехнадзора. Она подчеркнула: качели и карусели - это не простейшее развлечение во дворе, а сложный механизм.

«В наших парках таких аттракционов 20, 16 уже прошли регистрацию, 4 новых подали документы на нее. Проводится ежегодное техническое освидетельствование», - отметила директор.

Ее высказыванию предшествовало ЧП в «Оренпарке»: 6 мая из-за поломки в механизме карусели рухнул аттракцион «Вихрь», на котором катались дети и взрослые. Пострадали около 20 человек.

Тогда же в Гостехнадзоре напомнили: прежде чем получить удовольствие от катания, следует обратить внимание на наличие государственного регистрационного знака, ознакомиться с информацией о правилах пользования, убедиться в наличии знака с основными техническими характеристиками и датой последней ежегодной проверки.

За нарушение техрегламента установлен штраф до 300 тысяч рублей по статье 14.43 КоАП. Если причинен вред жизни и здоровью людей, имуществу, окружающей среде или создана такая угроза, максимальный штраф составит 1 миллион рублей.

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