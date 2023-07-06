Кабинка с детьми вылетела с аттракциона в Подмосковье и попала на видео

06.07.2023 | 13:11

В Московской области с детского аттракциона вылетела кабинка со школьницами. Это попало на видео, его публикует Baza в Telegram-канале.

На кадрах видно, как дети катаются на аттракционе, похожим на американские горки. На рельсах едет несколько кабинок, присоединенных друг к другу, сидящие внутри люди отпускают руки и машут ими в воздухе. Неожиданно одна из кабинок слетает с рельсов и, переворачиваясь, падает. Видеозапись заканчивается тем, что очевидцы бегут на помощь к пострадавшим.

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Прокуратура начала проверку — ведомство выяснит, были ли соблюдены требования безопасности при эксплуатации детских аттракционов. Правоохранительные органы возбудили уголовное дело. Других подробностей о произошедшем нет.

Ранее в Новосибирске два ребенка пострадали при катании на американских горках в парке развлечений. Девочки шести и одиннадцати лет во время катания на аттракционе из-за резкого торможения ударились об элементы карусели.