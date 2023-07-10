Сетевое издание|18+|Понедельник|10 июл 2023|14:09
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+25oC
+26oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+12oC
+13oC
Завтра | Дождь |
 

Общество

Названа причина спуска Долгушинского пруда в Кузнецке

Печать

Подпишитесь на Penzainform.ru


Администрация Кузнецка назвала горожанам причину спуска Долгушинского пруда. Жителей второго по величине города Пензенской области ситуация неприятно удивила.

«Почему уничтожили Долгушинский пруд, кто разрешил погубить рыбу и другую флору и фауну? Кто ответит за экологическую катастрофу?» - написали кузнечане на странице губернатора во «ВКонтакте».

Людям объяснили, что пруд был спущен для проведения необходимых ремонтных работ на шандорах гидротехнического сооружения.

«Долгушинское ГТС - единственное препятствие на пути весенних паводковых вод», - подчеркнули в администрации Кузнецка, добавив, что 10 июля начнется заполнение пруда водой.

Вопрос о наказании за гибель фауны остался без ответа.

▶▶ Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform ◀◀

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Источник — фото Олега, vk.com/ov_melnichenko
0
0
0
 


 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440000, Россия, г. Пенза,
ул. Московская, д.11е.
Тел: 8(8412) 200-700.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2023

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 200-700, e-mail: editor@penzainform.ru
Копирование и использование полных материалов запрещено, частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на сайт penzainform.ru.
Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал penzainform.ru. Для читателей старше 18 лет.
Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте