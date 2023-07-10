Названа причина спуска Долгушинского пруда в Кузнецке

10.07.2023 | 13:27

Администрация Кузнецка назвала горожанам причину спуска Долгушинского пруда. Жителей второго по величине города Пензенской области ситуация неприятно удивила.

«Почему уничтожили Долгушинский пруд, кто разрешил погубить рыбу и другую флору и фауну? Кто ответит за экологическую катастрофу?» - написали кузнечане на странице губернатора во «ВКонтакте».

Людям объяснили, что пруд был спущен для проведения необходимых ремонтных работ на шандорах гидротехнического сооружения.

«Долгушинское ГТС - единственное препятствие на пути весенних паводковых вод», - подчеркнули в администрации Кузнецка, добавив, что 10 июля начнется заполнение пруда водой.

Вопрос о наказании за гибель фауны остался без ответа.