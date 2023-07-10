Корь: медики разъяснили, надо ли пензенцам срочно прививаться

10.07.2023 | 10:14

На пресс-конференции в понедельник, 10 июля, замминистра здравоохранения Марина Воробьева разъяснила, нужно ли жителям Пензенской области срочно вакцинироваться от кори в связи со вспышкой заболевания в Средней Елюзани.

По ее словам, если в детстве были получены две обязательные прививки, в год и шесть лет, то вакцинироваться не нужно.

«Переболевшие тоже не нуждаются в дополнительной вакцинации», - добавила замминистра.

Ранее сообщалось, что пензенцы могут узнать о наличии вакцины от кори по телефону. Для этого нужно позвонить по номеру горячей линии городской поликлиники 8 (902) 342 63-00.

На 5 июля вакцина имелась во всех медицинских учреждениях областного центра, в ближайшее время ожидали новую поставку.

Взрослые могут получить прививку бесплатно, если не болели корью и не имеют двух документально подтвержденных вакцинаций от нее до 35 лет.