Банк «Кузнецкий» дарит призы за оплату ЖКУ, товаров и услуг

10.07.2023 | 12:36

Банк «Кузнецкий» проводит акцию «Счастливый платеж». Расплачиваясь картой банка и выбирая приложение «Kuzbank-онлайн» для погашения счетов по линии ЖКХ, клиенты становятся участниками, а значит, могут получить призы.

Банк «Кузнецкий» активно развивает дистанционные сервисы. Все более востребованной становится оплата услуг через интернет-банкинг «Kuzbank-онлайн».

Набирает популярность услуга оплаты ЖКУ в мобильном приложении с помощью QR-кода. Это удобный сервис, позволяющий вносить необходимые суммы c минимальным количеством действий в мобильном приложении банка.

Акция продлится до 31 декабря 2023 года. По итогам каждого месяца будут определяться 3 победителя, каждый из которых получит единоразовый кешбэк в размере 100%, но не более 5 000 рублей за первое место, не более 3 000 рублей за второе и не более 2 000 за третье. В случае победы клиенту придет СМС от банка с уведомлением.

Правила проведения акции размещены на сайте www.kuzbank.ru, а также во всех подразделениях банка.

Банк «Кузнецкий» основан 26 октября 1990 года. 17 сентября 2015 года преобразован в публичное акционерное общество Банк «Кузнецкий». ПАО Банк «Кузнецкий» включено в реестр банков - участников системы обязательного страхования вкладов 14 января 2005 года под номером 428. Лицензия на осуществление банковских операций ЦБ РФ № 609 от 12.11.2018. Реклама. Заказчик - ПАО Банк «Кузнецкий».