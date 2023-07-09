В России дачникам готовят новые ограничения

09.07.2023 | 18:24

В последние годы у пензенцев снова появился интерес к дачным участкам. В черте города и близ Пензы остается все меньше заброшенных дач.

Стоимость земельных наделов в Арбекове, на Барковке и в районе «пьяной дороги» начинается от 200-300 тысяч рублей, в районе села Засечного и поселка Монтажного – от 400 тысяч рублей.

По мнению экспертов, изменения диктуют экономические условия в России. Во все времена глобальных перемен земля спасала людей, обеспечивала продовольственную безопасность, являлась опорой на случай трудных времен.

Некоторые пензенцы выращивают на своих дачах не только овощи и фрукты, но и разводят живность. Официально это было разрешено с середины 2022 года.

Но соседство с кроликами, курицами и поросятами пришлось по душе не всем садоводам.

По словам депутата Госдумы, председателя Союза дачников Подмосковья Никиты Чаплина, сейчас дорабатываются поправки в закон о садоводстве. Они должны регламентировать допустимое количество сельскохозяйственных животных, которое граждане могут держать на садовых и огородных участках.

«Планирую обсудить эту инициативу с представителями Минсельхоза», - заявил Чаплин в интервью «Российской газете».

По его словам, обязательным условием для разведения живности на даче должно стать соблюдение ветеринарных и санитарно-эпидемиологических норм и правил.

«Проще говоря, можно выращивать кур и кроликов для себя, не в целях коммерческой деятельности, если вы соблюдаете земельное законодательство, не мешаете соседям и выполняете все необходимые гигиенические требования», - подчеркнул депутат.

Он напомнил, что собачий питомник держать на дачных участках нельзя. А для того чтобы поставить ульи, потребуется согласование с общим собранием.