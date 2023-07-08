На месте санатория «Солнышко» в Пензе может появиться парк

08.07.2023 | 14:02

Жители Заводского района Пензы хотели бы видеть на месте санатория «Солнышко» какой-нибудь социальный объект или зеленую зону, где можно отдохнуть.

Об этом на станице администрации города в соцсети «ВКонтакте» написала пензячка Людмила.

«Посодействуйте, пожалуйста, чтобы в Заводском районе вместо снесенного «Солнышка» сделали парк, а не очередной ТЦ или жилой дом. Микрорайон растет, а гулять негде!» - попросила она.

Ей ответил представитель мэрии.

«В соответствии с действующим законодательством в целях определения места размещения объекта капитального строительства осуществляется подготовка документации по планировке территории на основании документов территориального планирования, правил землепользования и застройки. В границах данной территории утвержденный проект планировки территории, предусматривающий размещение дошкольного образовательного учреждения, отсутствует», - рассказали Людмиле.

Представитель администрации отметил, что рядом с санаторием расположен Комсомольский парк. Проект его реконструкции уже разработан.

«Территорию парка «Комсомольский» можно было бы продлить, местные жители были бы рады», - предложила в ответ Людмила.

Ее идею пообещали рассмотреть «в рамках реализации данного проекта».

В конце 2022-го стало ясно, что здание бывшего детского санатория «Солнышко» на улице Гагарина нельзя использовать. Его передали в уставной капитал АО «Пензгорстройзаказчик», которое и снесло объект.

Судьбу участка обсуждали на заседании комиссии гордумы. Тогда депутаты выразили опасение, что на месте санатория начнется застройка.