Определена судьба здания бывшего детского санатория «Солнышко»

28.02.2023 | 12:18

Здание бывшего детского санатория «Солнышко» на улице Гагарина, 18, в Пензе снесут. Об этом администрация города рассказала в понедельник, 27 февраля.

Судьба объекта прояснилась после вопроса горожанки Валентины П., опубликованного на странице губернатора во «ВКонтакте».

«Надеюсь, найдется спонсор и придет решение эту территорию под новое здание и санаторий обустроить! Многие родители в Пензе будут очень довольны, что снова функционирует бесплатное учреждение для оздоровления ослабленных дошкольников, все врачи поликлиник только будут аплодировать, потому что полгода после одного курса лечения в санатории дети не обращались за помощью в поликлиники», - высказалась женщина.

Представитель городской администрации напомнил, что нежилое здание передано в уставной капитал АО «Пензгорстройзаказчик».

«В настоящее время проводятся мероприятия по регистрации права собственности за АО «Пензгорстройзаказчик». После проведения данных мероприятий акционерным обществом будет произведен снос нежилого здания», - говорится в ответе.

Полгода назад судьбу объекта обсуждали в гордуме. И. о. начальника управления муниципального имущества города Марина Литвинова тогда заявила, что здание невозможно использовать - необходимы большие денежные вложения для восстановления.

Большинство депутатов высказались против передачи объекта «Пензгорстройзаказчику». Председатель гордумы Владимир Мутовкин объяснил: восстановить санаторий невозможно, а что будет на его месте, пока сложно сказать.

«Ваши опасения, что там будет застройка, вполне оправданны. Конечно, хотелось бы, чтобы на этом месте был какой-то социальный объект», - отметил он.

Санаторий «Солнышко» прекратил прием детей с января 2019 года, когда обнаружилось, что здание изношено на 50%. Учреждение перестало соответствовать нормативам, которые установил Минздрав РФ. Какое-то время прорабатывался вопрос создания на базе «Солнышка» детского сада с оздоровительным уклоном. Воплощения план так и не получил.