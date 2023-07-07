В Пензе на капремонт подземного перехода готовы потратить 25 млн

07.07.2023 | 21:15

В Пензе капитально отремонтируют подземный переход на проспекте Победы, 69, в районе ОАО «Электроприбор». Информацию об открытом конкурсе заказчик - городское управление ЖКХ - разместил на портале госзакупок в пятницу, 5 июля.

Начальная (максимальная) цена контракта, который заключат с победителем, - 25 млн 288 тыс. 576 рублей 80 копеек. Заявки от подрядчиков принимаются до 21 июля.

Техническим заданием предусмотрены следующие виды работ на объекте: замена силового кабеля, установка оповещателей «Молния», новых светильников, подъемника для инвалидов, видеонаблюдения, устройство наливных полов, облицовка стен плиткой, штукатурка и покраска потолков.

Также предполагаются восстановление лестничных маршей с обустройством керамогранитных ступеней и установкой перил, замена дождевых лотков и дверей в техпомещения, монтаж фекальных насосов, устройство вентилируемого фасада и витражей.

Работы необходимо провести до 1 октября.