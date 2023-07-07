Не август: определен самый популярный у женихов и невест месяц

07.07.2023 | 19:21

В пятницу, 7 июля, в канун Дня семьи, любви и верности, Пензастат рассказал о месяцах, ставших самими популярными для заключения брака в 2022-м.

Всего в прошлом году расписались 7 623 пары - это на 13,3% больше, чем в 2021-м.

«Регистрация сохраняет довольно выраженный сезонный характер: меньше всего браков заключается в мае, больше всего - обычно в августе», - рассказали специалисты пензастата.

В 2022 году самым популярным у молодожен стал июль - в этот месяц союзы заключили 1 004 раза. В сентябре расписались 955 пар, в октябре - 939. Замыкает четверку август, на его счету - 898 браков.

Самым непопулярным по традиции оказался май - 247 свадеб.

По статистике, примерно половина мужчин и около трети женщин вступили в брак в возрасте от 25 до 34 лет.

«В возрасте 35 лет и старше мужчин вступило в брак 36%, женщин - 31,8% общего числа брачующихся. В возрасте до 25 лет семьи создали 19,3% мужчин и 33,5% женщин», - отметили в Пензастате.