Сетевое издание|18+|Пятница|12 июл 2024|09:37
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Авторизация

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+22oC
+23oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+25oC
+26oC
Завтра | Ясно |
 

Учеба

Уроки по семьеведению разобьют на 4 блока

Печать

Подпишитесь на Penzainform.ru


С 1 сентября 2024 года в старших классах школ, а также в колледжах введут новый предмет - семьеведение. Планируется, что он станет безоценочным.

«Занятия будут проводиться 1 раз в неделю, как внеклассные - в формате дискуссии, практических занятий. Программа курса рассчитана на 1 учебный год», - рассказала «Парламентской газете» член комитета Госдумы по просвещению Анна Скрозникова.

Курс семьеведения - это 34 занятия, их разбили на 4 тематических блока. Первый из них посвящен ценностям и традициями семьи, второй - отношениям. Ребятам также расскажут об основах совместной жизни, преодолении конфликтов и кризисов.

Имеется блок «Здоровье и благополучие семьи», где детям дадут знания об азах психологического здоровья современной ячейки общества. Завершается курс блоком о поддержке и сопровождении семьи государством, в рамках которого юношам и девушкам объяснят, какие существуют меры поддержки.

В конце каждого модуля предусмотрена сдача итогового проекта по пройденным темам.

Отмечается, что школа самостоятельно примет решение, в каком именно классе выделить часы для семьеведения - 10-м или 11-м.

Скрозникова добавила, что на сегодняшний день нет конкретного ответа, кому поручат вести новый предмет. Возможно, этим могли бы заниматься учителя обществознания или истории. На отдельные темы с детьми должны бы беседовать психологи, юристы, социологи.

«По вопросам здоровья, будь то контрацепция, профилактика, венерические заболевания, должен быть приглашенный врач. Можно организовывать какие-то выездные лекции в вузах, экскурсии в медицинские учреждения», - поделилась мнением депутат.

▶▶ Обсудить новость можно- здесь ◀◀

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

0
0
0
 




 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2024

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Реестровая запись ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 238-001, e-mail: editor@penzainform.ru.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте