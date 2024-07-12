Уроки по семьеведению разобьют на 4 блока

12.07.2024 | 08:41

С 1 сентября 2024 года в старших классах школ, а также в колледжах введут новый предмет - семьеведение. Планируется, что он станет безоценочным.

«Занятия будут проводиться 1 раз в неделю, как внеклассные - в формате дискуссии, практических занятий. Программа курса рассчитана на 1 учебный год», - рассказала «Парламентской газете» член комитета Госдумы по просвещению Анна Скрозникова.

Курс семьеведения - это 34 занятия, их разбили на 4 тематических блока. Первый из них посвящен ценностям и традициями семьи, второй - отношениям. Ребятам также расскажут об основах совместной жизни, преодолении конфликтов и кризисов.

Имеется блок «Здоровье и благополучие семьи», где детям дадут знания об азах психологического здоровья современной ячейки общества. Завершается курс блоком о поддержке и сопровождении семьи государством, в рамках которого юношам и девушкам объяснят, какие существуют меры поддержки.

В конце каждого модуля предусмотрена сдача итогового проекта по пройденным темам.

Отмечается, что школа самостоятельно примет решение, в каком именно классе выделить часы для семьеведения - 10-м или 11-м.

Скрозникова добавила, что на сегодняшний день нет конкретного ответа, кому поручат вести новый предмет. Возможно, этим могли бы заниматься учителя обществознания или истории. На отдельные темы с детьми должны бы беседовать психологи, юристы, социологи.

«По вопросам здоровья, будь то контрацепция, профилактика, венерические заболевания, должен быть приглашенный врач. Можно организовывать какие-то выездные лекции в вузах, экскурсии в медицинские учреждения», - поделилась мнением депутат.