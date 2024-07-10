Действие программы семейной ипотеки продлили

10.07.2024 | 11:58

Программа ипотечного кредитования по ставке 6% на покупку квартиры в новостройке или строительство индивидуального жилого дома продлена до 2030 года.

Она распространяется на семьи, в которых есть хотя бы один ребенок возрастом до 6 лет. Сумма кредита, который готовы предоставить пензенцам, - до 6 млн рублей. Первоначальный взнос - 20%.

Как сообщает Минфин РФ на своей странице в соцсети «ВКонтакте», семейную ипотеку на новостройки также могут получить:

- семьи, проживающие в городах с численностью населения до 50 тысяч человек и имеющие двух несовершеннолетних детей;

- семьи, проживающие в регионах с низким объемом строительства или проживающие в регионах с индивидуальными программами развития, имеющие двух несовершеннолетних детей;

- семьи, где есть ребенок-инвалид.

«При этом строительство индивидуального дома или его приобретение для данной категории граждан доступно по всей территории России, но только в рамках 214-ФЗ или договора подряда и обязательно с открытием эскроу-счета», - отметили в министерстве.

Разрешено оформить только один льготный кредит, а при рождении ребенка можно рефинансировать ранее выданный заем.