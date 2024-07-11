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Общество

Пензенским родителям подскажут, как бороться со школофобией

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Вечером в четверг, 11 июля, пензенские мамы и папы могут узнать, как помочь ребенку преодолеть страхи, связанные со школой. В 18:00 областная служба помощи родителям организует вебинар на тему «Школьные фобии: как распознать и что делать?».

«Будут рассмотрены симптомы школофобии, что их вызывает. Также родителям дадут несколько проверенных советов», - сообщили в Институте регионального развития Пензенской области.

Вебинар начнется в 18:00.

Спикером выступит психолог службы помощи родителям, кандидат педагогических наук, доцент психологии, декан факультета профессиональной переподготовки института регионального развития Светлана Барсукова.

Требуется регистрация, ее можно пройти на сайте родительскиевстречи.рф. Нужно будет указать свои фамилию, имя, отчество, контактный телефон, адрес электронной почты, возраст ребенка (детей) и статус семьи.

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